مقررة البرلمان: الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارت في حزيران

2019/05/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، الأحد، ان الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارات إذا لم تكتمل الكابينة الوزارية في حزيران المقبل.وقالت علي لـ/ المعلومة /، ان “الحكومة ألزمت نفسها خلال البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بإنهاء مناصب وكلاء الوزراء بالوكالة خلال حزيران المقبل”.وأضافت انه “في حال إنهاء ملف […]

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