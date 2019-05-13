هذه أعداد السيارات المنتجة خلال الثلث الأول من 2019

2019/05/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر موقع Worldometers"" المختص بالإحصائيات، أن أعداد السيارات التي تم إنتاجها خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي 2019 بلغت أكثر من 27 مليون سيارة.

وذكر الموقع، أن "أحدث الإحصائيات حول إنتاج السيارات حول العالم الصادرة عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (oica) التي تشمل سيارات الركاب ما عدا المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الثقيلة (السيارات ذات العجلات الأربع على الأقل، وتستخدم لنقل البضائع) والحافلات والحافلات والحافلات الصغيرة بلغت 27 مليون و806 الف و250 سيارة".

وأضاف الموقع، أن "الصين احتلت المرتبة الأولى في إنتاج السيارات خلال عام 2018 وبواقع 24 مليون و420 الف سيارة وبنسبة 33.9% من الإنتاج العالمي، تليها اليابان وبواقع 7 ملايين و873 الف سيارة وبنسبة 10.9% من الانتاج العالمي وتأتي بالمرتبة الثالثة ألمانيا وبواقع 5 ملايين و746 ألف سيارة وبنسبة 8% من الانتاج العالمي، تليها بالمرتبة الرابعة الولايات المتحدة الامريكية وبواقع 3 ملايين و934 الف سيارة وبنسبة 5.5% من الانتاج العالمي".

وأشار الموقع، إلى أن "التقديرات بينت أن أكثر من مليار سيارة ركاب تسير في شوارع وطرق العالم اليوم، وأن في الولايات المتحدة وحدها تم تسجيل 268 مليون و799 الف و83 سيارة مسجلة على طريق سريع في عام 2016".

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