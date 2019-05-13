الاستخبارات تعتقل مجهز عجلات الدواعش وعنصر بالتنظيم يبتز المواطنين

2019/05/13 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مجهز عجلات "الدواعش" وعنصر بالتنظيم يبتز المواطنين.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى من القبض على أثنين من الإرهابيين في قضاء الرطبة بالانبار احدهما كان يقدم الدعم المالي لداعش الإرهابي ويقوم بتجهيزهم بالعجلات".واضافت ان "الآخر يعمل كعنصر أمني يقدم معلومات عن المتعاونين مع قواتنا الأمنية"، مشيرا الى انه "يُقدِمْ ايضا على ابتزازهم ماليا".وتابعت ان "العنصرين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ"داعش" في الرمادي.

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