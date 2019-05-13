2019/05/13 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الشاعر حمزة الحلفي، قبل قليل، وفاة الملحن حسن فالح (مواليد1964).

ولم يذكر الحلفي سبب الوفاة.

وللفقيد اعمال فنية عديدة، حيث غنى من الحانه فنانين مشهورين، مثل حاتم العراقي وماجد المهندس ووليد الشامي وقاسم السلطان وغيرهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الملحن حسن فالح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الملحن حسن فالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).