حادثة الفجيرة.. دعوات لتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية

2019/05/13 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن عملا تخريبا، في المياه

الاقليمية الاماراتية استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة

"أرامكو" فيما طالبت إيران بفتح تحقيق في هذه الاحداث محذرة من زعزعة

امن واستقرار الخليج.

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