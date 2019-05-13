بعد أن وصفه بـ “المهزلة”.. السيد مقتدى الصدر يدعو الى حل مجلس محافظة نينوى على الفور !

2019/05/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..دعى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى حل مجلس محافظة نينوى بصورة فورية، مشددا على ضرورة العمل الجاد و الفوري لرفع المعاناة عن اهالي الموصل.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر اطلعت عليها /ميديا نيوز/ ان هناك صراعات سياسية تجري خلف الكواليس من أجل المناصب و الكراسي، ويجب حل المجلس مع […]

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