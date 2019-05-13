محافظ نينوى الجديد يعطي اولى الوعود اثناء تسلمه المنصب

2019/05/13 | 15:56

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(المستقلة)… تعهد محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد، ونائبه الاول سيروان محمد يوم الاثنين بالعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم، واعمار المحافظة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيها.

وقال المرعيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبه ومع رئيس مجلس المحافظة واغلبية الاعضاء، “رسالتي الى اهلي في نينوى من كل اطيافهم ومكوناتهم انه اذا لم نتعاون بروح الفريق الواحد واذا لم نتجرد من انتماءاتنا لم نتمكن ان نخطو خطوة واحدة نحو الامام دعونا نعمل من اجل نينوى”، مردفا بالقول “سنعمل بكل ما استعطنا وبالتعاون مع كل الخيرين في المحافظة”.

من جهته قال النائب الاول للمحافظ سيروان محمد خلال المؤتمر “سنعمل كفريق واحد وسنكون بخدمة جماهيرنا و اهلنا في الموصل بكل اطيافها ومكوناتها”.

واضاف “نتعهد مجددا بأننا سنجمع النهار مع والليل خدمة لاهلنا في الموصل ومن اجل اعادة النازحين واعادة الاعمار في المناطق المدمرة على ايدي زمرة داعش الاجرامية”.

وصوت مجلس محافظة نينوى في جلسة عقدها اليوم الاثنين عن اختيار منصور المرعيد رئيسا للحكومة المحلية، وسيروان محمد عن القومية الكوردية نائبا اولا له.

وقال مصدر في المجلس لشفق نيوز، ان المجلس على المرعيد محافظا لنينوى بـ28صوتا، وصوت ايضا على سيروان محمد عن الحزب الديمقراطي نائبا اولا للمحافظ

واضاف المصدر ان المجلس اجلّ التصويت على النائب الثاني الى الجلسة المقبلة فيما قاطع 11عضوا بينهم نائب رئيس المجلس جلسة التصويت.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي قد اقال محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب في 24 آذار من منصبه بطلب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد حادثة العبارة التي لقي العشرات مصرعهم غرقا في نهر دجلة.(النهاية)

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