الصدر يدعو الرئاسات الثلاث الى التدخل وحل مجلس محافظة نينوى

2019/05/13 | 15:56

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(المستقلة)… دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى التدخل وحل مجلس محافظة نينوى.

وقال الصدر في تغريدة له اليوم، “أهيب بالرئاسات الثلاث ولاسيما الاخ رئيس الجمهورية، والارخ رئيس مجلس الوزراء بالعمل الجاد الفوري من جل رفع معاناة اهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (بمجلس المحافظة) وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من اجل المناصب والكراسي”.

واضاف ان “اهل الموصل بحاجة الى خدمة وكلمة طيبة لا الى احزاب سياسية او ميليشيات تجر النار الى قرصها”.

وتابع الصدر بالقول “على الرئاسات الثلاث ايقاف المهزلة، وحل المجلس وارسال بعض الثقات لإدارة المحافظة، واخراجها من محنتها الى حين توفر اجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد”، محذرا بالقول “إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد اهلها”.



(النهاية)

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