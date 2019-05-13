القدو يطالب بتعيين قائد عسكري لنينوى وإعلان الطوارئ بالمحافظة

2019/05/13 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالب النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، الاثنين، بتعيين قائد عسكري للمحافظة وحل حكومتها المحلية وإعلان حالة الطوارئ، مبينا ان تهريب النفط من مناطق شيخان والمجيدية ارتفع إلى أعلى مستوياته.وقال قدو لـ/ المعلومة /، ان “الوضع بمحافظة نينوى معقد جدا والفساد مستشري بشكل كبير فضلا عن معاودة الخلايا الإرهابية لنشاطها”.[…]

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