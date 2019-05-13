الاستخبارات العسكرية تعتقل مجهز عجلات الدواعش في الرطبة

2019/05/13 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" وفق معلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى من القبض على أثنين من الإرهابيين في قضاء الرطبة بالأنبار، أحدهما كان يقدم الدعم المالي لداعش ويقوم بتجهيزهم بالعجلات".وأضاف البيان، أن" الداعشي الاخر كان يعمل كعنصر أمني يقدم معلومات عن المتعاونين مع قواتنا الأمنية ويُقدِمْ على ابتزازهم ماليا وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".انتهى...م.ر

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