واع/ ضبط 961 كارتون من البيض الفاسد في البصرة

2019/05/13 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

13/05/2019 15:46:00 PM |

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واع/البصرة/م.ا

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط شحنة من 961 كارتون من بيض المائدة الفاسد في إحدى سيطرات محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكر في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "العملية جاءت على أعقاب قيام مفارز مكتب المفتش العام في محافظة البصرة بعملها في متابعة أداء السيطرات المنتشرة في مداخل ومخارج المحافظة، حيث تمكن إحداها من ضبط شاحنة محملة ببيض المائدة، وعند القيام بتدقيق أوراق الحمولة اتضح أن البضاعة لم يتم فحصها وإن أوراقها متلاعب بها".

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