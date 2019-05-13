وفاة الملحن حسن فالح

2019/05/13 | 16:03

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الشاعر حمزةالحلفي، الاثنين (13 أيار 2019)، وفاة عازف آلة القانون الملحن حسن فالح.

وقال الح...





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