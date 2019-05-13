2019/05/13 | 16:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الملحن حسن فالح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلن الشاعر حمزةالحلفي، الاثنين (13 أيار 2019)، وفاة عازف آلة القانون الملحن حسن فالح.
وقال الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الملحن حسن فالح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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