2019/05/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

قال محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد، اليوم الاثنين، ان انتخابه جاء وفق القانون والدستور.





وبين المرعيد في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جهات سياسية حاولت الترويج لبيع منصب المحافظ”، مؤكدا ان “انتخابي جاء وفق القانون واللوائح الدستورية”.

ودعا المرعيد، المعترضين على انتخابه، الى “اللجوء للقضاء”، لافتا الى انه “يسعى لإعادة إعمار نينوى ورفع الحيف عنها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى الجديد: انتخابي جاء وفق القانون والدستور) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى الجديد: انتخابي جاء وفق القانون والدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).