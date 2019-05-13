علاوي يدعو قادة العراق الى لعب دور حقيقي تجاه أزمة المنطقة

2019/05/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الاثنين، قادة العراق الى لعب دور حقيقي تجاه الأزمة التي تعصف بالمنطقة.





وندد علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بالتعرض الذي طال عدداً من السفن في المياه الدولية قرب دولة الإمارات العربية”، داعياً الأمم المتحدة الى “إجراء تحقيق سريع وحاسم بهذا الشأن”.

وقال علاوي، سبق ان حذرنا أكثر من مرة من مخاطر التصعيد والتوترات التي تشهدها المنطقة، مطالبا القادة العراقيين والقوى السياسية “بوقفة حقيقية وعاجلة لتدارك تلك الأزمة”.

وأضاف، ان “العراق لن يكون بمنأى عن أي تصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وما يحصل سيمنح فرصة جديدة للإرهاب وداعش في الظهور مجدداً”.

وتابع علاوي، ان “العراق لم يلعب الدور المنتظر منه تجاه التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة رغم أن الفرصة ما تزال سانحة لأن يتحمل مسؤولياته التي توازي حجمه ومكانته في المنطقة من خلال تقريب المواقف وإيجاد حلول تضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة أجمع”.

وأكد علاوي، “أهمية عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي لتعزيز قيم الاعتدال وايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها دول المنطقة”.





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