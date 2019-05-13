شخصية جدلية تترشح لرئاسة كردستان

2019/05/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

تقدم الاكاديمي والشاعر الكردي المعروف فرهاد بيربال اوراق ترشيحه لمنصب رئيس اقليم كردستان.

ووفقا لوسائل اعلام كردية فان وبيربال شخصية جدلية في اقليم كوردستان أستاذ بجامعة صلاح الدين، ولد في عام 1961 بمدينة أربيل ونشأ في السليمانية وأكمل تعليمه الجامعي هناك.

وتعرض للحبس العام المنصرم لادانته بالتجاوز اللفظي على برلماني تركمانية في برلمان كوردستان، وعلى اشخاص من القومية العربية.

وبحسب مصادر مطلعة فان بيربال اتم اليوم عملية تقديم ترشيحه رسميا لمنصب رئاسة الاقليم.

ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم، حيث من المقرر التصويت عليه في برلمان الاقليم ليمنح مرشح رئاسة الحكومة مسرور بارزاني المهلة القانونية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

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