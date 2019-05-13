2019/05/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان " الاف العراقيين سيفقدون اعمالهم بسبب العقوبات الاميركية على ايران،مشيرا الى التداعيات السلبية لالتزام العراق بتلك العقوبات".

وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته "الاتجاه برس"، اليوم الاثنين ، إن "إيقاف التعاملات التجارية مع إيران سيخسرنا الكثير"، مبينا أن "هناك 750 شركة مشتركة بين رجال اعمال عراقيين وإيرانيين وكل شركة يعمل بها ما لا يقل عن 100 شخص فهذا يعني ان 75 الف شخص سيفقدون وظائفهم واعمالهم".

وأضاف الجبوري، أن "أربع شركات مشتركة ( عراقية إيرانية) توقفت عن العمل في محافظة بابل ما تسبب بخسران المحافظة الاف الوظائف"، داعيا الحكومة إلى "القيام بخطوات جدية لمعالجة ملف العقوبات الأميركية على إيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحذر من اثار العقوبات الاميركية على ايران) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحذر من اثار العقوبات الاميركية على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).