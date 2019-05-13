هندسة الحشد: أزمة السيول والفيضانات انتهت ومدن العراق باتت خارج دائرة الخطر

2019/05/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الاثنين، انتهاء ازمة خطر السيول والفيضانات عن مدن العراق كافة، مشيرة الى ان العراق باتت خارج دائرة الخطر.وقالت الهندسة في بيان ان "جميع المنشآت العامة والخاصة باتت اليوم خارج نطاق الخطر, حيث تمكنت الملاكات الهندسية للحشد من انشاء كاسر امواج يحيط بحقل مجنون النفطي والبالغ طوله اكثر ...

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