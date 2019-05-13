الصين ترد على ترامب بفرض 60 مليار دولار رسوم على البضائع الأمريكية

2019/05/13 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؤالمعلـومة/ بغـداد..قالت وزارة المالية الامريكية، الاثنين، إن الصين تعتزم فرض تعريفة على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، بعد تصعيد الولايات المتحدة لحرب تجارية مريرة مع رفع التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.وحسب “رويترز”، ذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الصين ستفرض تعريفة جمركية على 5140 منتجا أمريكيا اعتبارا من […]

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