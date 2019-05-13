نائب يطالب بتعيين قائد عسكري لنينوى وإعلان حالة الطوارئ

2019/05/13 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، اليوم الاثنين، بتعيين قائد عسكري للمحافظة وحل حكومتها المحلية وإعلان حالة الطوارئ، مبينا ان تهريب النفط من

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