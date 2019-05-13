مجلس النواب: الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارت في حزيران

2019/05/13 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مقرر البرلمان خديجة علي، اليوم الأحد، ان الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارات إذا لم تكتمل الكابينة الوزارية في حزيران المقبل.وقالت علي في

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