عاجل.. هايكو ماس بعد انتهاء الاجتماع بـ بومبيو: امتلاك إيران للسلاح النووي أمر يجب تجنبه

2019/05/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هايكو ماس بعد انتهاء الاجتماع بـ بومبيو: امتلاك إيران للسلاح النووي أمر يجب تجنبه

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