سقوط مقاتلة ايرانية ومصرع واصابة طاقمها

2019/05/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

أفاد وسائل اعلام ايرانية بأن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية سقطت، اليوم الاثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إرنا”، أن “مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية”، وذلك وفقا لقناة “العالم” الإيرانية.

وقالت “إرنا” إن “المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة “الشهيد البابائي” الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية”، مضيفة أن أحد الطيارَين لقي مصرعه، فيما أصيب الآخر ونقل إلى مستشفى المدينة.

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