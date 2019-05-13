2019/05/13 | 16:10

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الجمارك الفنلندية تضبط معدات وأجهزة متجهة للعراق يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية

الجمارك الفنلندية تضبط معدات وأجهزة متجهة للعراق يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية

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