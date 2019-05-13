الكربولي يدعو اهالي نينوى لزيادة الضغط ورفض تنصيب الاسماء التي تم التحذير منها

2019/05/13 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، اهالي نينوى الى زيادة الضغط ورفع الصوت رفض تنصيب الاسماء التي تم التحذير منها.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر “في الوقت الذي نُكبِر فيه دعوة السيد مقتدى الصدر للعمل الفوري على رفع المعاناة عن محافظة نينوى وحل مجلسها الضالع بالفساد، فاننا ندعو اهالي المحافظة العزيزة لزيادة الضغط ورفع الصوت لرفض تنصيب الاسماء التي حذر منها الاعلام منذ أشهر بأنها ستسلب الحقوق وتصادر الأموال وتضيق العيش، لمضاعفة الأموال التي دفعوها لشراء المناصب”.

واتبع الكربولي تغريدته بهاشتاك “لن تُكسر نينوى مرتين”.

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