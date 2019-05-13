2019/05/13 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..الغاء مباراة العراق وصربيا الودية بسبب عدم تأمين اموال اقامتها والبالغة 300 الف يورو

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