الزراعة تسمح باستيراد البرتقال

2019/05/13 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، السماح باستيراد البرتقال من كافة المنافذ الحدودية نتيجة قلة انتاجه محلياً.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة، بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على السماح باستيراد البرتقال ومن كافة المنافذ الحدودية".

وأوضحت "جاء ذلك نتيجة قلة انتاجه محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعاره في الاسواق المحلية"، مبينا بأن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".

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