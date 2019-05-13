تحالف المحور يقرر الغاء عضوية الحلبوسي ويطالب بعزله من رئاسة البرلمان

2019/05/13 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف المحور الوطني، اليوم الاثنين، الغاء عضوية محمد الحلبوسي من التحالف، فيما أكد سعيه عزل الأخير من رئاسة مجلس النواب.وقال التحالف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنه ألغى "عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف، بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والاهداف التي تشكل التحالف لأجلها".

وأكد التحالف، "سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الأخرى بشأن استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي، واختيار شخصية برلمانية أكثر اتزانا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة".

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