الجمارك: إعادة اصدار ٦ حاويات محملة بزيوت محركات مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/05/13 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجمركية، اليوم الأثنين، إعادة إصدار ( ٦ ) حاويات حجم ٢٠ قدما محملة بزيوت محركات لعدم اكتمال أوراقها الرسمية

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