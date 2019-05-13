القبض على 52 شخصا من مثيري النزاعات العشائرية في البصرة

2019/05/13 | 17:27

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أعلن آمر قوة الصدمة التابعة لشرطة محافظة البصرة عن إلقاء القبض على

52 شخصا من مثيري النزاعات العشائرية بعضهم شيوخ عشائر وقسم آخر منهم

القي القبض عليهم بتهم جنائية.وقال آمر القوة ، ان" لدى قوة الصدمة حاليا 88 أمر قبض 72 منها صادرة

بحق مفتعلي النزاعات العشائرية.

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