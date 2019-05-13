تركيا: السجن لمدة 3 آلاف و900 عاما لمخطط تفجير ارهابي

2019/05/13 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قضت محكمة الجنايات العليا التاسعة في العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، بالسجن المؤبد 53 مرة، ليوسف نازيك، مخطط تفجير “ريحانلي” بولاية هطاي المحاذية للحدود السورية.وخلال جلسة النطق بالحكم، أصدرت المحكمة قرار السجن المؤبد بحق نازيك لمرة واحدة بتهمة محاولة الإخلال بوحدة البلاد، و52 مرة لتورطه بمقتل 52 شخصا بينهم 5 أطفال.كما أمرت […]

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