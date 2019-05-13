الأمم المتحدة تبلغ بارزاني

2019/05/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إستقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في صلاح الدين، جينين هينس بلاسخارت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق .

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات على مستوى العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في إقليم كوردستان.

ووصفت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، خطوات تسريع العملية السياسية وإنتخاب رئيس الإقليم وتشكيل حكومة الإقليم بالخبر "المفرح" لجميع الأطراف.

أما الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والعلاقات بين أربيل وبغداد، ودور الأمم المتحدة في مساعدة الجانبين في سبيل معالجة المشكلات الموجودة بينهما، فقد كانت محاور أخرى في ذلك اللقاء .

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