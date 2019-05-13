كركوك تبحث تأمين مستحقات وأجور أكثر من 5 آلاف محاضر

2019/05/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بحثت إدارة محافظة كركوك، تأمين مستحقات وأجور أكثر من 5 آلاف محاضر، فيما وجهت بصيانة وتأهيل الإنارة في شوارع كركوك.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ترأس اجتماع لرؤساء الدوائر، اليوم الاثنين، حيث وجه المحافظ بتنفيذ انارة بشارع المحافظة وصولا لمنطقة رأس الجسر مرورا بمستشفى كركوك العام بشكل يعطي جمالية لمدينة كركوك، الى جانب صيانة تأهيل الإنارة بشوارع وأحياء وساحات كركوك، فيما أكد اهمية المضيء نحو تنفيذ خطة العام 2019 بعد ان يتم اقرارها”.





وتابع البيان، انه “ناقش المجتمعون اهمية تضافر الجهود وبالتنسيق مع وزارة التربية والجهات الحكومية في ضمان توفير اجور لأكثر من خمسة الاف و500 محاضر في تربية كركوك ومدارسها، وكذلك متابعة جهود تامين التخصيصات المالية لمشروع ماء كركوك الموحد المرحلة الثانية”.





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