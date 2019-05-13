اعتقال متهم بقتل شخص واصابة والده في بغداد

2019/05/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بقتل شخص واصابة والده في مشاجرة بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “توفرت معلومات إلى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل عن وجود شخص مطلوب بقضية قتل، وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص”.

وذكر البيان، انه “بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم إلقاء القبض على المتهم (ب.ج) وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة بقيامه بقتل شخص أثناء مشاجرة معه من خلال إطلاق النار على المجنى عليه واصابة والده بجروح بليغة”.

وأضاف، انه “تم عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص وإيقافه وفق أحكام المادة (٤٠٦ ق.ع) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه”.

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