بالوثيقة.. انهاء تكليف رئيس جامعة بغداد وتولي قصي السهيل رئاستها

2019/05/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انهاء تكليف رئيس جامعة بغداد علاء عبد الحسين الكيشوان “لاخلاله بواجباته” بحسب الوثيقة، واعادته الى الملاك التدريسي لكلية الصيدلة، وتكليف الوزير قصي السهيل بمهام رئاسة الجامعة من موقع أدنى.

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