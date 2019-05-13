اتحاد الكرة يصدر جدولاً بمباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

2019/05/13 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدولاً بمواعيد وأماكن اقامة مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

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