اختيار محافظ جديد لـــ

2019/05/13 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم، على النائب في البرلمان العراقي، منصور المرعيد، محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، وسط غضب شعبي وجدل واسع.

وأفادت مصادر في داخل الموصل، بحسب وسائل اعلام محلية، أن أعضاء مجلس المحافظة صوتوا على منصور المرعيد وهو نائب في مجلس النواب العراقي، ليكون محافظا لن...

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