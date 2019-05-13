مفوضية الانتخابات تعلن رسميًا انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين

2019/05/13 | 17:36

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين (13 أيار 2019)، انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين ر...





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