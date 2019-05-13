إعادة إصدار 6حاويات محملة بزيوت مخالفة في منفذ ام قصر الكمركي

2019/05/13 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الأثنين عن إعادة إصدار ( ٦ ) حاويات حجم ٢٠ قدم محملة بزيوت

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