مجلس نينوى يهدد بفضح الجهات التي ساومته بمبالغ مالية

2019/05/13 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..هدد مجلس نينوى، الاثنين، بكشف الجهات التي ساومت أعضائه بدفع مبالغ مالية من اجل تمرير شخصيات اخرى لمنصب المحافظ قبل جلسة التصويت على “المرعيد”.وقال عضو المجلس خلف الحديدي لـ/ المعلومة /، ان “بعض الجهات السياسية عرضت على أعضاء في المجلس مبالغ مالية وساومتهم وضغطت عليهم لتمرير شخصيات معينة لمنصب المحافظ”.واضاف ان “المجلس […]

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