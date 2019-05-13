خاص| نائب عن الفتح:حديث التنازل عن الاستحقاقات السياسية مجرد

2019/05/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اتهم النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي بعض الكتل السياسية بالتجاوز على ارادة وحقوق الشعب ، مشيرا الى ان حديث التنازل عن الاستحقاق السياسي مجرد"كذبة".

وقال عليوي في حديث لـ"الاتجاه برس"،اليوم الاثنين، ان" الحكومة وبعد مضي هذا الوقت على تشكيلها لاتزال عرجاء لانشغالها باكمال الكابينة الوزارية، لافتا الى ان الجميع يدعي تنازله عن الاستحقاقات لكن الواقع يشير الى غير ذلك تماما لان الجميع متمسك وبقوة بشخصيات تم طرحها على رئيس الوزراء".

واردف عليوي ، ان"الكتل السياسية لم تعط صلاحيات لرئيس الوزراء لكمال المتبقي من وزارته اطلاقا لكن بعض الجهات تدعي غير ما تفعل على ارض الواقع ،داعيا رئيس الوزراء بعدم الركون الى مطالب الكتل".

وطالب النائب عن تحالف الفتح "جميع الاطراف للتكاتف وانهاء ملف اكمال الكابينة الوزارية خصوصا الامنية منها في ظل الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة العربية والاسلامية بسبب تهديدات اميركا المتواصلة".

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