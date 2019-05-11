2019/05/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجل يلتقي أسرته بعد 33 سنة من تخليها عنه في حمام

متابعة/ خطوة برس

نجح بريطاني في العثور على أسرته بعد تخليها عنه بحمام مطار جاتويك في لندن، منذ حوالي 33 سنة بعمر لا يتجاوز 10 أيام.

وعثرت موظفة مبيعات بالمطار على ستيف هايدز في حمّام المطار عام 1986 ثم تبنته عائلة بريطانية، وأطلقت عليه اسم ستيف ”جاتويك“ نسبة للمكان الذي عثر عليه فيه.

وقال ستيف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: ”وأخيرًا استطعت التعرف على أبي وأمي بمساعدة خبراء الحمض النووي، لكن للأسف اكتشفت أن والدتي توفيت“.

وأشار إلى أنه التقى والده واكتشف أن له أشقاء، وأن جميعهم لم يعرفوا أنه حي، مضيفًا: ”للأسف توفيت والدتي ولم يتسنى لي سؤالها عما حدث لي وأنا طفل“.

ووفقًا لصحيفة مترو البريطانية، فإن ستيف لم يتوقف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة في العثور على أسرته طوال تلك الفترة.

وقال ستيف وهو متزوج وله أطفال حاليًا: ”الحقيقة أنه ليس عندي أية ضغينة لوالدتي وبقية الأسرة، لكني أود أن أعرف ماذا جرى لي ولماذا تركت في حمام المطار بهذا العمر“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رجل يلتقي أسرته بعد 33 سنة من تخليها عنه في حمام) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رجل يلتقي أسرته بعد 33 سنة من تخليها عنه في حمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).