تحالف العراق هويتنا يؤكد تمسـكه بالحلبوسي رئيسا منتخبا للبرلمان

2019/05/13 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف العراق هويتنا عن تمسكه بالنائب محمد الحلبوسي رئيسا منتخبا لمجلس النواب في دورته الرابعة ، مطالبا التحالفات والقوى البرلمانية والكتل السياسية بعدم التعامل مع خميس الخنجر كونه تم طرده حفاظا على سمعتهم بين جمهورهم .

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