2019/05/13 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج جلسة فكر - تقديم ناجي الفتلاوي / 13-05-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BcPH7Yd0VhA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج جلسة فكر - تقديم ناجي الفتلاوي / 13-05-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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