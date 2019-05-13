2019/05/13 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعمه المتواصل لفريق لتحقيق بجرائم

داعش الإرهابي. وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان ان رئيس الوزراء اعرب لدى

استقباله المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق

التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم

خان اعرب عن ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء

العراقيون ضمن فريق التحقيق ، وعلى موقع الامم المتحدة والاختيار الذي

سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية، مؤكدا دعمه المتواصل لفريق

التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون

جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).