مقررة البرلمان: الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارات في حزيران

2019/05/13 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مقررة البرلمان خديجة علي، ان الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع

وزارات إذا لم تكتمل الكابينة الوزارية في حزيران المقبل. واوضحت علي ان الحكومة ألزمت نفسها خلال البرنامج الحكومي الذي صوت

عليه مجلس النواب بإنهاء مناصب وكلاء الوزراء بالوكالة خلال حزيران

المقبل.وأضافت انه في حال إنهاء ملف الوكلاء وعدم التصويت على

الوزارات المتبقية ستدخل الحكومة بفراغ دستوري بأربع وزارات، مشيرة

الى انه في حال عدم اكمال الكابينة الوزارية وبقيت تدار بالوكالة

سيكون هناك خرق للبرنامج الحكومي.

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