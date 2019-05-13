في أي عمر يصبح الغضب مفيدا؟

2019/05/13 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نشرت مجلة “Psychology and Aging”، دراسة علمية لباحثين من السويد، أجريت على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، تتحدث عن فائدة الغضب في إطالة العمر.وبينت الدراسة، التي أجريت على مشاركين تتراوح أعمارهم بين 59 و93 عاما، أن الذين دخلوا للتو في سن الشيخوخة يعانون من عواطف ومشاعر سلبية تجبرهم على العيش بنمط حياة […]

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