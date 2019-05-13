نيجيرفان بارزاني يأمر بتعويض المشتركين بمشروع القرية الكورية

2019/05/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، قرارا لصالح المشتركين بمشروع القرية الكورية.ووفقا للقرار فان كل مشترك في مشروع القرية الكورية سيحصل على قطعة ارض مساحتها 200 متر مربع واعادة مبلغ مالي مقدارة 7 الاف دولار امريكي له كتعويض له.وجاء في حيثيات القرار الذي صدر بكتاب رسمي انه جاء بهدف معالجة مشكلة مستأجري مشروع القرية الكورية الحاصل على اجازة الاستثمار والذي تسببت الازمة المالية بتأجيل تنفيذه في وقته المحدد والخاص بالمواطنين في محافظة اربيل .كما جاء في الكتاب ان عدد المواطنين الذين لم يحصلوا على وحداتهم السكنية في الوقت المحدد هو 4132 شخصا.

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