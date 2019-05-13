شرطة ديالى تؤكد ان عصابات داعش انتهت ولايوجد شبر واحد تحت سيطرتهم في المحافظة

2019/05/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن قتل / 20 / ارهابيا بينهم / 7 / قيادات مهمة في تنظيم داعش خلال العام الحالي .وقال العقيد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل وكالة وطن للأنباء ان عصابات داعش في ديالى انتهت لايوجد شبر واحد تحت سيطرتهم بعد القضاء على قيادات الصف الاول في […]

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