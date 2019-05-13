في ZB – 403 شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح البئر النفطي في حقل الزبير

2019/05/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت كوادر شركة الحفر العراقية اليوم الاثنين استصلاح البئر النفطي ZB – 403 في حقل الزبير لصالح شركة ENI الايطالية باستخدام جهاز الاستصلاح IDC 47 ذي القدرة الحصانية 800 HP “.وذكرت الشركة في بيان ” انه بعد اتمام عمليات الاستصلاح بلغت الطاقة الانتاجية لهذا البئر 5000 برميل يوميا من مكمن المشرف على عمق 2450 […]

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