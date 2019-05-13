2019/05/13 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تحالف "نينوى" في مجلس محافظة نينوى، الاثنين، قيادات سياسية بـ"السيطرة" على المحافظة، منتقداً الاعضاء "المنشقين" عنه وصوتوا الى المحافظ الجديد.

وذكر التحالف في بيان، أنه "كان متمسكاً بترشيح عضو المجلس حسام الدين العيار خلال اجتماعه الاسبوع الماضي".وأضاف أن "عدداً من الاعضاء انشقوا عن التحالف وذهبوا الى ترشيح مرشح آخر"، مبيناً أن "الأعضاء شرعوا خلال هذا الاسبوع بعقد اجتماع موسع يضم ٢٧ عضواً اتفقوا خلاله على ترشيح العبار لمنصب المحافظ بعد جمع التواقيع ولكنهم تفاجئوا مرة اخرى بانشقاق مجموعة كبيرة من الأعضاء ولم يحترموا تواقيعهم".

واتهم التحالف بعض القيادات السياسية بـ "السيطرة على محافظة نينوى وتنفيذ أجنداتها وإراداتها بعيداً عن مصلحة المحافظة".وكان مصدر محلي في نينوى قد أفاد، اليوم الاثنين، بأن مجلس محافظة نينوى انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

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